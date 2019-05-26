Kayserispor - BB Erzurumspor maçı canlı anlatım 26.05.2019 15:39

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Kayserispor - BB Erzurumspor maçıyla devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yarışı içerisinde bulunan BB Erzurumspor, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Kayserispor - BB Erzurumspor maçı canlı anlatımı ile bu sayfada yayınlanacak. Saat 19.00'da başlayacak Kayserispor - BB Erzurumspor mücadelesini Fırat Aydınus yönetecek. Kayserispor - BB Erzurumspor maçı Bein Sports'tan canlı, naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.

Düşme potasından bir türlü çıkamayan Erzurumspor, hafta sonu Kayserispor'un konuğu olacak. Süper Lig'in son haftasına Akhisarspor'un önünden 32 puana 17. sırada giren Erzurumspor, Akhisarspor, Göztepe, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarında umutlarını tazelemiş olsa da Evkur Yeni Malatyaspor maçında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle küme düşme hattının üzerine çıkmayı başaramadı.

KAYSERİSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 4'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

ERZURUMSPOR LİGDE NASIL KALIR?

Malatyaspor deplasmanından üzgün dönen ve ligde kalma umutlarını Fenerbahçe maçına saklayan mavi-beyazlı ekip, maçın 59. dakikasında Moses'in penaltıdan attığı gole engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Matematiksel olarak ligde kalma ihtimali bulunan ve son umut olarak Kayserispor karşısında galibiyeti hedefleyen Erzurumspor, kazansa bile Bursaspor ve Göztepe'nin maçlarından gelecek sonuçları bekleyecek.

AVANTAJ GÖZTEPE'DE

Düşme hattında gözler Göztepe-MKE Ankaragücü maçında olacak. Bornova Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak İzmir temsilcisi, kendi ipini kendi kesecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanması halinde diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın küme düşmekten kurtulacak.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı başkent deplasmanında Göztepe 3-0 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü ise 33. haftada Demir Grup Sivasspor'u kendi sahasında 3-1 mağlup ederek, ligde kalmayı garantilemişti.

BURSASPOR'DA UMUTLU BEKLEYİŞ

Geçen hafta evindeki kritik mücadelede Göztepe ile golsüz berabere kalan Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Bursaspor rakibini mağlup ederek, Göztepe maçından gelecek sonucu bekleyecek.

İzmir temsilcisinin bu maçtan mağlubiyetle ayrılması durumunda Bursaspor'un kazanması ligde kalmasına yetecek. Yeşil-beyazlılar berabere kalması ve Göztepe'nin yenilmesi halinde ise averaj hesapları devreye girecek.

ERZURUMSPOR RAKİPLERİNİN PUAN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK

Geçen hafta Fenerbahçe ile kendi sahasında oynadığı maçtan 1-0 mağlup ayrılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, önemli bir fırsatı tepmiş oldu.

Belki de sezonun en kritik maçını kaybeden Erzurum temsilcisinin ligde kalma şansı, Göztepe ve Bursaspor'a göre daha düşük. İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak mavi-beyazlılar, bu maçı kazansa bile Bursaspor'un puan kaybetmesini, Göztepe'nin ise mağlup olmasını bekleyecek.

ÜÇLÜ VE İKİLİ AVERAJDA ERZURUMSPOR AVANTAJLI

Göztepe'nin puan kaybı, Bursa ile Erzurum temsilcilerinin maçlarında berabere kalmaları ya da kazanmaları durumunda ikili veya üçlü averaj hesapları söz konusu olabilecek.

Düşme hattındaki üç takımın puanları, Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere kalması, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet alması halinde 35'te eşitlenecek. Bu durumda ligde kalan taraf Erzurum temsilcisi olacak.

Göztepe'nin yenilmesi, Bursaspor'un berabere, Erzurum temsilcisinin puan kaybetmesi durumunda Göztepe ile Bursaspor arasında ikili averaja bakılacak. İkili averajda puanları eşit olan bu iki ekipten Göztepe, son haftaya genel averajı 4 gol daha iyi girdi. İzmir ekibinin 5 gol farkla yenilmesi halinde ise Bursaspor lige tutunacak.

İkili averajda bir diğer ihtimal ise Göztepe ve Bursaspor'un yenilmesi, Erzurumspor'un galip gelmesiyle devreye girecek. Göztepe'yi her iki maçta da yenen Erzurum ekibi, bu ihtimal gerçekleşirse düşmekten kurtulacak.

Şayet Göztepe, MKE Ankaragücü'nü yenerse bu ihtimallerin hiçbiri önem kazanmayacak.

MAÇ PROGRAMI

Düşme hattındaki takımların yarın saat 19.00'da başlayacak maçları şöyle:

Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova Stadı)

İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)

Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya Stadı)