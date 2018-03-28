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Karadağ'da ilk gol Cengo'dan

27 Mart 2018, Salı

A Milli Takım ikinci hazırlık maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geliyor. 11. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın açtığı ortada Cengiz Ünder ceza sahası içinde topu filelerle buluşturdu ve Türkiye deplasmanda 1-0 öne geçti.

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