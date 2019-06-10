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İzlanda'da A Milli Takımımıza yapılan skandalın detayları...

10.06.2019 00:55

EURO 2020 elemeleri kapsamında İzlanda'ya giden A Milli Takımımız skandallarla karşılaştı. Mili Takım kafilesi havaalanında 3 saat fazladan bekletildi. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, canlı yayına bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı. İşte İzlanda'da yaşanan skandalın detayları....


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