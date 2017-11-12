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İtalyanlar'ın Cüneyt Çakır'a tepki gösterdiği pozisyon

11 Kasım 2017, Cumartesi
İtalya'da teknik direktör ve futbolcular, İsveç ile oynadıkları Dünya Kupası play-off turu ilk maçının ardından Cüneyt Çakır'a yüklendi. İşte İtalyan oyuncu Bonucci'nin burnunun kırıldığı o pozisyon...
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