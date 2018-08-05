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İşte Süper Kupa maçı öncesi son gelişmeler

05 Ağustos 2018, Pazar

Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele, saat 20:45'te atv'den naklen yayınlanacak.

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