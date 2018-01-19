Türkiye 'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı, bugün İstanbul'da düzenlendi. Hazırlanan tanıtım videosu "Birlikte paylaşalım" sloganı ile son buldu
Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da yer aldı.
İşte EURO 2024 logo ve sloganı!19 Ocak 2018, Cuma
Türkiye 'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı, bugün İstanbul'da düzenlendi. Hazırlanan tanıtım videosu "Birlikte paylaşalım" sloganı ile son buldu
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