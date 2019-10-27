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İşte Abdullah Avcı'nın Galatasaray maçı sonrası soyunma odasındaki konuşması!

27.10.2019 23:11

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisi sonrasında soyunma odasındaki konuşmasını yayınladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 1-0 galibiyetten dolayı oyuncularını soyunma odasında kutladı. İşte Abdullah Avcı'nın o konuşması....


Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisi sonrasında soyunma odasındaki konuşmasını yayınladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 1-0 galibiyetten dolayı oyuncularını soyunma odasında kutladı. İşte Abdullah Avcı'nın o konuşması...

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