İşte Abdullah Avcı'nın Galatasaray maçı sonrası soyunma odasındaki konuşması!

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisi sonrasında soyunma odasındaki konuşmasını yayınladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 1-0 galibiyetten dolayı oyuncularını soyunma odasında kutladı. İşte Abdullah Avcı'nın o konuşması....
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisi sonrasında soyunma odasındaki konuşmasını yayınladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 1-0 galibiyetten dolayı oyuncularını soyunma odasında kutladı. İşte Abdullah Avcı'nın o konuşması...
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