İstanbul'da dev bahis operasyonu! Bahis çetesinin dolabından 3 milyon 200 bin lira çıktı 06.11.2019 18:11

İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekiplerince yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye operasyon düzenledi. Baskında 44 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin paraları sakladığı lüks bir rezidanstaki dairede 3 milyon 200 bin lira ele geçirildi.

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildi. Polis ekipleri, yasa dışı sanal bahis oynatan bir şebekeyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip çalışmasında 44 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından 21 ilçede 52 adrese operasyon düzenlendi. Baskında şüphelilerin 44'ü de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca şebeke üyelerine ait bazı lüks araçlara da el konuldu.

LÜKS DAİREDE 3 MİLYON 200 BİN LİRA ÇIKTI

Polis ekiplerinin baskın düzenlediği adreslerden birinin de Küçükçekmece Halkalı'daki bir rezidans dairesi olduğu öğrenildi. Şebekenin lüks daireyi "Para evi" olarak kullandığı belirlendi. Dairedeki bir dolapta tam 3 milyon 200 bin lira para ele geçirildi. Sanal bahis çetesinin yıllık 50 milyon lira para yönettiği öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.