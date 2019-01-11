İsmail Köybaşı'ndan AZ Alkmaar ağlarına jeneriklik gol! 11 Ocak 2019, Cuma

Fenerbahçe hazırlık maçında AZ Alkmaar'ı 3-2 mağlup etti. Maça İsmail Köybaşı damga vurdu. Başarılı sol bek, sağ kanattan Dirar'ın ortasında vole şeklinde şutunu çekti ve jeneriklik bir gole imza attı. İşte İsmail Köybaşı'nın muhteşem golü...