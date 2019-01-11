Fenerbahçe hazırlık maçında AZ Alkmaar'ı 3-2 mağlup etti. Maça İsmail Köybaşı damga vurdu. Başarılı sol bek, sağ kanattan Dirar'ın ortasında vole şeklinde şutunu çekti ve jeneriklik bir gole imza attı. İşte İsmail Köybaşı'nın muhteşem golü...
İsmail Köybaşı'ndan AZ Alkmaar ağlarına jeneriklik gol!11 Ocak 2019, Cuma
- İsmail Köybaşı'ndan AZ Alkmaar ağlarına jeneriklik gol!
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