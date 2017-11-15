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Hıncal Uluç: Yalancı bir adam

14 Kasım 2017, Salı
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'A programında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında açıklamalarda bulundu.
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