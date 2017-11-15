Hıncal Uluç: Yalancı bir adam

24 / 12
22 / 8
17 / 5
13 / -2
17 / 6
18 / 4
16 / 7
23 / 16
11 / -2
17 / 11
24 / 11
22 / 6
18 / 7
21 / 3
14 / 1
18 / 8
18 / 3
12 / 3
17 / 6
19 / 5
22 / 9
21 / 12
16 / 1
16 / 2
20 / 9
20 / 4
20 / 8
18 / 10
18 / 0
16 / 3
12 / -1
16 / 7
20 / 7
19 / 13
14 / 5
16 / 4
24 / 11
16 / 2
18 / 5
19 / 11
22 / 13
22 / 10
17 / 7
18 / 4
12 / -2
17 / 4
17 / 2
17 / 5
18 / 11
18 / 5
22 / 10
22 / 12
17 / 6
18 / 3
17 / 5
22 / 10
19 / 11
24 / 15
20 / 8
14 / 4
16 / 6
17 / 5
19 / 14
24 / 12
20 / 13
23 / 10
20 / 13
20 / 8
18 / 13
15 / 4
23 / 11
18 / 9
17 / 10
17 / 5
19 / 14
18 / 3
18 / 7
13 / 0
21 / 11
14 / 3
18 / 12
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, A Spor'da yayınlanan 90'A programında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında açıklamalarda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.