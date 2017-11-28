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Hıncal Uluç: Belhanda'nın kovulması lazım

28 Kasım 2017, Salı
Uluç, Belhanda'yı haftanın sahtekarı ilan ettiğini söylerken; sarı-kırmızılı oyuncunun, Galatasaray'dan derhal kovulması gerektiğini kaydetti.
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