Herkesi heyecanlandıran gelişme! Türkiye Dünya Kupası'na mı gidiyor? 28 Mart 2018, Çarşamba

A Milli Takım'a Dünya Kupası'na katılma ihtimali doğar mı? Spor dünyası bu soruyu tartışıyor. Sorunun çıkış noktası ise İngiltere ile Rusya arasında çıkan ve giderek tırmanan casus krizi. Bu krizin ardından İngiltere, Rusya'daki Dünya Kupası'na protokol bazında katılmayacağını açıkladı. Bu açıklamaya Avustralya ve İzlanda'dan da destek geldi. Bunun ardından herkes olası bir 'sportif boykot' ihtimalini de konuşmaya başladı. Peki ama Türkiye ne olursa Dünya Kupası'na katılabilir?