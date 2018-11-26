Halis Karataş ölümden döndü! İşte ünlü jokeyin attan düşüş anı 26 Kasım 2018, Pazartesi

Türkiye'nin en ünlü ve başarılı jokeylerinden olan Halis Karataş, 25 Kasım 2018 Pazar günü Adana'da koşulan yarışta mücadelenin son 800 metresine girilirken talihsiz bir şekilde bindiği attan düştü. Hemen müdahale edilerek hastaneye kaldırılan Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. İşte o anlar...