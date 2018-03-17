Galatasaray'ın sosyal medya hesabından derbi öncesi bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda: ''Zaferler senin ruhunda var'' denildi... İşte o paylaşım...
G.Saray'dan derbi paylaşımı!17 Mart 2018, Cumartesi
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