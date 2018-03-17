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G.Saray'dan derbi ı!

17 Mart 2018, Cumartesi

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından derbi öncesi bir yapıldı. da: ''Zaferler senin ruhunda var'' denildi... İşte o ...

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