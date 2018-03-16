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G.Saray'a Kadıköy göndermesi

15 Mart 2018, Perşembe

F.Bahçe’nin twitter hesabından G.Saraylıları kızdıracak bir video paylaşıldı. ‘SaldırFener’ etiketiyle hazırlanan videoda, Kadıköy’deki Boğa heykelinin, Ülker Stadı’nın görüntülerine yer verilirken, “Burası bizim”, “Bu senin kaderin” vurgusu yapıldı

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