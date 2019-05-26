Göztepe – Ankaragücü maçı canlı anlatım 26.05.2019 15:13

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Göztepe – Ankaragücü maçıyla devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yarışı içerisinde bulunan Göztepe, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Göztepe – Ankaragücü maçı canlı anlatımı ile bu sayfada yayınlanacak. Saat 19.00'da başlayacak Göztepe – Ankaragücü mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Yeni Malatyaspor – Bursaspor maçı Bein Sports'tan canlı, naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe, ligde kalmak için Ankaragücü karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Rakibine karşı son 10 maçta üç galibiyet elde eden Göztepe, Ankaragücü karşısında bu serisini sürdürmeye çabalayacak. Peki, Göztepe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GÖZTEPE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Göztepe, Ankaragücü ile karşılaşacak. 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Son haftaya 35 puanla 15. sırada giren Göztepe, düşme hattındaki rakiplerinden Bursaspor'un 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ise 3 puan önünde yer alıyor. MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde ligde kalacak Göztepe'nin olası puan kaybında ise rakiplerinin sonuçlarına göre ligdeki konumu belli olacak.



İzmir temsilcisinin MKE Ankaragücü ile berabere kalması durumunda ligde kalabilmesi için Bursaspor'un Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından en fazla 1 puan alması gerekiyor.





Sarı-kırmızılı ekibin bugünkü maçta yenilmesi halinde ise ligde kalabilmesi için İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galip gelmemesi, ayrıca Bursaspor'un da puan kaybetmesi gerekiyor. Bu durumda Bursaspor'un yenilgisi halinde Göztepe lige tutunurken, yeşil-beyazlı ekibin 1 puan alması halinde ise durumu iki takım arasındaki genel averaj belirleyecek.

Üç takımın da ligi aynı puanda bitirmesi halinde Göztepe ile Bursaspor lige veda edecek.



Göztepe ile MKE Ankaragücü arasında bugün saat 19.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.



Sarı-kırmızılı ekipte MKE Ankaragücü maçı öncesinde Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.



DAHA ÖNCE İKİ KEZ BAŞARDI

Süper Lig'e 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında veda eden Göztepe, son haftaya küme düşme hattının hemen üzerinde girdiği 1974-1975 ve 1975-1976 sezonlarında ligde kalmayı başardı.



Sarı-kırmızılı ekip, son haftaya 25 puan ve averajla 12. sırada girdiği 1976-1977'de Orduspor'a 2-1 yenilerek 15. sıraya gerilemiş ve averajla Süper Lig'den düşmüştü.



MKE ANKARAGÜCÜ İLE 40. RANDEVU

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 3-0 galip tamamlayan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'deki 40. maçına çıkacak.

İzmir temsilcisi daha önce oynadığı 39 müsabakada 14 galibiyet, 11 beraberelik ve 14 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 46 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 39 gol gördü.

AVANTAJ GÖZTEPE'DE

Düşme hattında gözler Göztepe-MKE Ankaragücü maçında olacak.



Bornova Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak İzmir temsilcisi, kendi ipini kendi kesecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanması halinde diğer rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın küme düşmekten kurtulacak.



Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı başkent deplasmanında Göztepe 3-0 kazanmıştı.



MKE Ankaragücü ise 33. haftada Demir Grup Sivasspor'u kendi sahasında 3-1 mağlup ederek, ligde kalmayı garantilemişti.