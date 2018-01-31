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Gol attı, asker selamı verdi!

30 Ocak 2018, Salı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında 'ni ağırladı. Siyah-beyazlılar 21. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçti. Eski kulübüne karşı golünü atan Pektemek, golden sonra asker selamı vererek Afrin'deki Mehmetçik'e destek mesajı gönderdi.
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