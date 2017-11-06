Yol Durumu

Gençlerin derbisine uçan tekme damga vurdu! İşte o anlar...

05 Kasım 2017, Pazar
Türkiye U17 Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesine 'uçan tekmeli faul' damga vurdu. Fenerbahçe oyuncusu Gürkan Başkan'ın Galatasaraylı oyuncuya yaptığı sert faul hakem tarafından sadece 'sarı kartla' cezalandırıldı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Sporda adalet Sporda adalet

Futbol sahasinda adam yaralamak adi suclar kapsamina alinmali ve savciliga suc duyurusunda bulunulmalidir..! FB li o cocugun hareketi mutlaka kirmizi kartlik bir durumdur..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet105
hayır0
cevapla 05.11.2017 13:39
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları