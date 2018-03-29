Garry Rodrigues'ten ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Garry Rodrigues, Trabzonspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Garry, sezon sonunda sarı kırmızılı ekip ile yollarının ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yönelik açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Burada evimde gibi hissediyorum. Taraftarlar beni, ben onları çok seviyorum. Burada mutluyum. O tarz haberleri duyuyorum ama şu an şampiyonluğa odaklandım. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum.
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