Garry Rodrigues Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Garry Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma belirlendi. Yıldız futbolcunun durumuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.
Garry Rodrigues Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu22.09.2019 12:30
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