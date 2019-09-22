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Garry Rodrigues Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu

22.09.2019 12:30

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Garry Rodrigues'in ayak bileğinde 2. derece zorlanma belirlendi. Yıldız futbolcunun durumuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın aktardı.


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