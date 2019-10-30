Galatasaraylı futbolcular Babel, Donk ve Lemina Beşiktaş derbisi sonrası dansöz oynattı 30.10.2019 10:50

Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olmuştu. Dev derbi Umut Nayir'in 69.dakikada attığı goller siyah-beyazlı ekibin olmuştu. Galatasaray'ın ligde ve Avrupa arenasında kötü gidişatı sürerken, sosyal medyada ortaya çıkan video olay yarattı. Ryan Babel, Ryan Donk ve Mario Lemina'nın yer aldığı görüntülerde bu üçlünün bir partiye katıldığı ve dansöz oynattığı görülüyor.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve mücadele siyah-beyazlı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.

Derbide kötü bir performans sergileyen futbolcuların maç sonrası partiye katılması ise taraftarları bir hayli kızdırdı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Babel, Donk ve Lemina'nın bir doğum günü partisine katıldığı ve dansöz oynattığı görülüyor.

DONK'A ÇOCUĞUN İYİ Mİ DİYE SORDULAR

Ayrıca derbi öncesi "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım" diyerek maçta oynayamayacağını açıklayan Donk'un da partide olması sosyal medyada büyük tepki topladı.

Videoda birisinin "Kanka geçmiş olsun. Çocuğun nasıl iyi mi?" dediği duyuluyor.