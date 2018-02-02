Galatasaray'ın yeni transferi Yuto Nagatomo İstanbul'da
31 Ocak 2018, Çarşamba
Galatasaray aradığı sol beki İtalya'da buldu. İtalya'nın Inter takımında forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'yu 6 aylığına kiralayan Galatasaray, futbolcuyu İstanbul'a getirdi. Nagatomo'yu Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda Türk gazetecinin yanı sıra Japon gazeteciler de karşılamak için hazır bulundu.
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