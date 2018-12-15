Erman Toroğlu, Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede Galatasaray lehine verilen penaltı kararını yorumladı. Toroğlu, Başakşehir'in golünde aktif-pasif ofsayt konusunda doğru karar veren VAR odasının Galatasaray'ın penaltısında da yine doğru karar verdiklerini söyledi.
Galatasaray'ın penaltısı doğru karar mı?15 Aralık 2018, Cumartesi
- Galatasaray'ın penaltısı doğru karar mı?
- Fatih Terim net konuştu: Yolları ayıracağız!
- Berat Albayrak ile Volkan Bozkır'ın Fenerbahçe diyaloğu
- Son dakika: Fenerbahçe, Ersun Yanal ile anlaştı!
- Erman Toroğlu: "Kulüpler Birliği Galatasaray'a kumpas kuruyor"
- Jojic inanılmazı başardı! İşte kaçan gol...
- Galatasaray'dan derbi paylaşımı!
- Galatasaray taraftarları Vodafone Park'a geldi
- Galatasaray - Beşiktaş U17 maçında olay yaratan pozisyon
- Galatasaray dünya rekoru kırdı
- Erman Toroğlu Galatasaray maçıyla ilgili flaş ayrıntıyı açıkladı!
- Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.