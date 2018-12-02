Haberler Web TV Galatasaray'dan derbi paylaşımı!

Galatasaray'dan derbi paylaşımı!

02 Aralık 2018, Pazar

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçı öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaştı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları