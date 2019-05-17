Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi sakatlık şoku

Galatasaray pazar günü oynanacak olan ve şampiyonu belirleyecek Başakşehir maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Çalışmada ayağında ağrı hisseden Sinan Gümüş antrenmanı yarıda bıraktı. Golcü oyuncunun forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi sakatlık şoku17.05.2019 13:08
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