Yol Durumu

Galatasaray Süper Kupa Finali için Konya'ya ulaştı

04 Ağustos 2018, Cumartesi

Galatasaray, 2018 TFF Süper Kupa’da oynayacağı Akhisarspor maçı için Konya’ya gitti. 2018 TFF Süper Kupa maçında Galatasaray, yarın saat 20.45'te Akisarspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar, Atatürk Havalimanı'nda özel bir uçuşla mücadelenin oynanacağı Konya'ya gitti. Aslan, kupa maçının hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları