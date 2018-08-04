Galatasaray Süper Kupa Finali için Konya'ya ulaştı

Galatasaray, 2018 TFF Süper Kupa’da oynayacağı Akhisarspor maçı için Konya’ya gitti. 2018 TFF Süper Kupa maçında Galatasaray, yarın saat 20.45'te Akisarspor ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar, Atatürk Havalimanı'nda özel bir uçuşla mücadelenin oynanacağı Konya'ya gitti. Aslan, kupa maçının hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Galatasaray Süper Kupa Finali için Konya'ya ulaştı04 Ağustos 2018, Cumartesi
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