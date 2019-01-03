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Galatasaray Serdar Aziz ile yollarını ayırdı

03 Ocak 2019, Perşembe

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen Serdar Aziz'le ipler koptu! Sarı kırmızılı ekipteki kariyeri sona eren milli futbolcu Florya'da takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı.


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