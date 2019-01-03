Galatasaray Serdar Aziz ile yollarını ayırdı

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bulması istenen Serdar Aziz'le ipler koptu! Sarı kırmızılı ekipteki kariyeri sona eren milli futbolcu Florya'da takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı.
Galatasaray Serdar Aziz ile yollarını ayırdı03 Ocak 2019, Perşembe
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