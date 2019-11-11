Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray Kulübü seçime gidiyor. Sarı-kırmızılılarda Mustafa Cengiz yönetimi mali olarak ibra edilmesine rağmen idari olarak ibra edilmemişti. Bu gelişme üzerine mahkemeye başvuran Galatasaray yönetimi idari ibrasızlığa tedbir konulmasını sağlamıştı. O tedbirin kalkması ile birlikte Galatasaray yeni bir seçim sürecine girmeye hazırlanıyor. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Son Sayfa programına canlı bağlanarak habere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.
Galatasaray seçime gidiyor11.11.2019 10:07
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