Galatasaray seçime gidiyor 11.11.2019 10:07

Galatasaray Kulübü seçime gidiyor. Sarı-kırmızılılarda Mustafa Cengiz yönetimi mali olarak ibra edilmesine rağmen idari olarak ibra edilmemişti. Bu gelişme üzerine mahkemeye başvuran Galatasaray yönetimi idari ibrasızlığa tedbir konulmasını sağlamıştı. O tedbirin kalkması ile birlikte Galatasaray yeni bir seçim sürecine girmeye hazırlanıyor. A Spor Muhabiri Emre Kaplan, Son Sayfa programına canlı bağlanarak habere dair detayları ve gelişmeleri aktardı.