Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile karşı karşıya gelecek 18.09.2019 19:11

Temsilcimiz Galatasaray ve Belçika ekibi Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmayı kazanması halinde 100. galibiyetini elde edecek. Karşılaşma öncesi taraftarlar Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

Şampiyonlar Ligi mücadeleri için taraftarların heyecanlı bekleyişi başladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı'nda Belçika'nın Club Brugge takımına konuk oluyor. Club Brugge maçı ile Devler Ligi'nde 16. kez mücadele edecek Galatasaray hazırlıklarını tamamladı.

CLUB BRUGGE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Club Brugge - Galatasaray maçı 18 Eylül Çarşamba günü (bugün) saat 19.55'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY 100. GALİBİYET PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olacak Galatasaray, rakibinin karşısına galibiyette "Dalya" demek için çıkacak.

Türk takımları arasında Avrupa kupalarında en tecrübeli ekip olarak dikkati çeken Galatasaray, çıktığı 279 maçta 99 galibiyet aldı. Avrupa'da rakipleriyle 73 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 107 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Club Brugge ekibini deplasmanda mağlup ettiği takdirde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 28 GALİBİYETİ VAR

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 110 karşılaşmada 28 galibiyet elde etti. Galatasaray, Club Brugge'u yendiği takdirde Avrupa kupalarındaki "Dalya"yı da Şampiyonlar Ligi'nde başarmış olacak.

Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki 35 karşılaşmada 12 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 24 karşılaşmanın 17'sini kazandı.

Kupa Galipleri Kupası'ndaki 32 maçta rakiplerine 12 kez üstünlük sağlayan Galatasaray, eski adı UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde de 77 karşılaşmada 29 galibiyet elde etti.

Tarihinde bir kez Süper Kupa mücadelesine çıkan Galatasaray, bu maçı da kazanmayı başardı.

GEÇEN SEZON BİR KEZ KAZANABİLDİ

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Avrupa kupalarındaki "Dalya" fırsatını iyi değerlendiremedi.

Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan Galatasaray, Avrupa'nın en büyük organizasyonundaki 6 maçta sadece bir kez galip gelebildi. D Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, sonraki 5 karşılaşmada bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, Benfica ile oynadığı iki maçı birer beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

Geçen sezon bir kez kazanarak Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını 99'a çıkaran Galatasaray, Club Brugge yendiği takdirde 100. galibiyetin sevincini yaşayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

18 Eylül Çarşamba - 19.55 | Club Brugge - Galatasaray

1 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Paris Saint-Germain

22 Ekim Salı - 22.00 | Galatasaray - Real Madrid

6 Kasım Çarşamba - 23.00 | Real Madrid - Galatasaray

26 Kasım Salı - 20.55 | Galatasaray - Club Brugge

11 Aralık Çarşamba - 23.00 | Paris Saint-Germain - Galatasaray