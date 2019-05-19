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Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı | Galatasaray - Başakşehir ilk 11'leri

19.05.2019 19:37

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Şampiyonluk düğümü bu kritik mücadelede çözülecek. İşte Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ilk 11'leri...


Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ilk 11'leri

GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru, Feghouli, Belhanda, Diagne

BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'İ
Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic

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