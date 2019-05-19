Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı | Galatasaray - Başakşehir ilk 11'leri

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Şampiyonluk düğümü bu kritik mücadelede çözülecek. İşte Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ilk 11'leri...
Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ilk 11'leri
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru, Feghouli, Belhanda, Diagne
BAŞAKŞEHİR'İN İLK 11'İ
Mert, Caiçara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan, Emre, Visca, İrfan Can, Elia, Bajic
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