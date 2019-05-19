Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı canlı anlatım | Riad Bajic attı, Medipol Başakşehir öne geçti

Galatasaray - Medipol Başakşehir şampiyonluk maçında Medipol Başakşehir, Eljero Elia'nın asistinde Riad Bajic'in attığı golle Türk Telekom Stadı'nda 1-0 öne geçti. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı canlı anlatım | Riad Bajic attı, Medipol Başakşehir öne geçti19.05.2019 19:47
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