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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Şampiyonlar Ligi ve transfer açıklaması

30 Ağustos 2018, Perşembe

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nda grupların belli olmasının ardından A Spor'un sorularını yanıtladı.

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