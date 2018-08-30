Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nda grupların belli olmasının ardından A Spor'un sorularını yanıtladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Şampiyonlar Ligi ve transfer açıklaması30 Ağustos 2018, Perşembe
- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Şampiyonlar Ligi ve transfer açıklaması
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