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Galatasaray Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini resmen duyurdu

02.07.2019 19:26

Galatasaray, futbolcular Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Yeni transferimiz Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.


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