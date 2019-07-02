Galatasaray Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini resmen duyurdu 02.07.2019 19:26

Galatasaray, futbolcular Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Yeni transferimiz Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.