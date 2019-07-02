Galatasaray Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini resmen duyurdu

Galatasaray, futbolcular Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Yeni transferimiz Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini resmen duyurdu02.07.2019 19:26
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