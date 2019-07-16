Haberler Web TV Galatasaray Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Galatasaray Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

16.07.2019 20:38

Galatasaray kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Jean Michael Seri'de mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibi Milan ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan Galatasaray, 27 yaşındaki Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları