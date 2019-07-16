Galatasaray kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Jean Michael Seri'de mutlu sona ulaştı. İtalyan ekibi Milan ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan Galatasaray, 27 yaşındaki Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı16.07.2019 20:38
- Galatasaray Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
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