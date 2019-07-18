Haberler Web TV Galatasaray Jean Michael Seri transferini bu video ile duyurdu

Galatasaray Jean Michael Seri transferini bu video ile duyurdu

18.07.2019 21:46

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin 1,5 milyon Euro'luk bedelle Fulham'dan 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Jean Michael Seri'nin sözleşmedeki satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro olarak açıklandı. Sarı kırmızılılar, transferi bu video ile duyurdu. Sarı kırmızılılar, transferi bu video ile duyurdu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları