Galatasaray, Jean Michael Seri'nin 1,5 milyon Euro'luk bedelle Fulham'dan 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Jean Michael Seri'nin sözleşmedeki satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro olarak açıklandı. Sarı kırmızılılar, transferi bu video ile duyurdu. Sarı kırmızılılar, transferi bu video ile duyurdu.
Galatasaray Jean Michael Seri transferini bu video ile duyurdu18.07.2019 21:46
- Galatasaray Jean Michael Seri transferini bu video ile duyurdu
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