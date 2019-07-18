Galatasaray Jean Michael Seri transferini bu video ile duyurdu 18.07.2019 21:46

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin 1,5 milyon Euro'luk bedelle Fulham'dan 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Jean Michael Seri'nin sözleşmedeki satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro olarak açıklandı. Sarı kırmızılılar, transferi bu video ile duyurdu. Sarı kırmızılılar, transferi bu video ile duyurdu.