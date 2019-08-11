Galatasaray Fiorentina canlı anlatım izle | Hazırlık maçı 11.08.2019 21:18

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, İtalyan ekibi Fiorentina ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar İtalya'nın köklü ekibi Fiorentina'ya konuk olacak. Galatasaray Fiorentina maçı canlı anlatım izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.

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FİORENTİNA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Galatasaray maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ile 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda Panathinaikos ve Bordeaux'yu mağlup eden Galatasaray, Leipzig ile Augsburg'a ise yenildi.

SARI-KIRMIZILILAR FLORANSA'YA ULAŞTI

Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geleceği İtalya Serie A takımlarından ACF Fiorentina karşılaşması için İtalya'nın Floransa kentine ulaştı. Dün öğle saatlerinde İstanbul'dan Bologna Havalimanı'na hareket eden sarı-kırmızılı ekip, 1 saatlik kara yolculuğu sonunda Floransa'ya vardı.

DIAGNE DE KAMP KADROSUNDA

Afrika Kupası'ndan sonra teknik direktör Fatih Terim'in verdiği iznin bitmesiyle İstanbul 'da antrenmanlara katılan Diagne, Fiorentina ile oynanacak kamp kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.