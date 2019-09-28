Galatasaray Fenerbahçe derbisinde gözler golcüler Falcao ve Muriç'te 28.09.2019 19:03

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geliyor. 3 puan için mücadele edecek iki takımda gözler iki takımın golcülerinin üzerinde olacak. Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe de sezona çok formda başlayan Kosovalı oyuncusu Vedat Muric'e güveniyor.

Galatasaray, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'dan, uzun bir sürecin ardından transfer döneminin son gününde 33 yaşındaki Falcao'yu kadrosuna kattı.

Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı ekip ile çıktığı ilk Süper Lig maçında Kasımpaşa karşısında takımına galibiyeti getiren golü atmayı başardı.

Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika mücadele eden Falcao, 1-1 sona eren Yeni Malatyaspor mücadelesinde ise 90. dakikada oyuna girdi.

Kolombiyalı yıldız oyuncu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelede de forma giydi.

475 maçta 280 gol

"El Tigre" (Kaplan) lakaplı Radamel Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 475 müsabakada 1'i Galatasaray'da olmak üzere 280 kez ağları havalandırdı.

River Plate ile bir kez lig şampiyonluğuna ulaşan Falcao, Porto'da bir UEFA Avrupa Ligi, bir lig, 2 Portekiz Kupası ile 2 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kolombiyalı futbolcu, Atletico Madrid ile de birer UEFA Avrupa Ligi kupası, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası kaldırdı. Falcao, Monaco'da ise bir kez lig şampiyonluğu gördü.

Golcü futbolcu, Kolombiya A Milli Takımı kariyerinde ise 89 karşılaşmada 34 kez topu filelere gönderdi.