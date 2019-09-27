Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? GS FB maçı hangi kanalda? (Video) 27.09.2019 15:24

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takım için hayati öneme sahip karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi taraftarlar Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, GS FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

2019-2020 sezonu Süper Lig 6. haftasında Galatasaray kendi evinde sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Futbolseverler dev derbi öncesinde Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkındaki merak edilenler...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev derbi beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bilet fiyatları 1500 TL ile 200 TL arasında değişiyor.

1. Kategori 1.500 TL

2. Kategori 1.300 TL

3. Kategori 1.200 TL

4. Kategori 1.200 TL

5. Kategori 1.000 TL

6. Kategori 800 TL

7. Kategori 600 TL

8. Kategori 400 TL

9. Kategori 350 TL

10. Kategori 225 TL

11. Kategori 200 TL

12. Kategori (Misafir) 200 TL

GALATASARAY'DA SON DURUM

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Club Brugge deplasmanından 1 puanla ayrılan Galatasaray, ligde 5 maçta 8 puan topladı. Oynadığı son maçta Yeni Malatyaspor'a konuk olan sarı kırmızılı ekip, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Sarı lacivertli ekip ligde Alanyaspor yenilgisini çabuk atlattı. Ligde oynadığı son maçta Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi ve 2-1 galip gelerek derbi için moral topladı. Fenerbahçe ligde 5 maçta 10 puan elde etti.