Galatasaray, Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını KAP'a bildirdi! İşte sözleşmenin detayları... 08.07.2019 19:32

Sarı-kırmızılı kulüp, Terim'le imzalanan sözleşmenin 2+3 yıllık olduğunu, tecrübeli teknik adama gelecek 2 sezonda her bir yıl için 18 milyon lira ödeneceğini duyurdu.