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Galatasaray, Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını KAP'a bildirdi! İşte sözleşmenin detayları...

08.07.2019 19:32

Sarı-kırmızılı kulüp, Terim'le imzalanan sözleşmenin 2+3 yıllık olduğunu, tecrübeli teknik adama gelecek 2 sezonda her bir yıl için 18 milyon lira ödeneceğini duyurdu.


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