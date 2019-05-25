Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da futbolcular, taraftarlar ve yönetim Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluğu kutladı.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı ve Terim imzayı attı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı25.05.2019 22:18
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