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Galatasaray, Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

25.05.2019 22:18

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da futbolcular, taraftarlar ve yönetim Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluğu kutladı.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 22. lig şampiyonluğu kutlamasında teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı ve Terim imzayı attı.


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