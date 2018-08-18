Galatasaray Emre Akbaba transferini bu videoyla duyurdu

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba için Akdeniz ekibiyle anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp aynı zamanda bu transferi yayınladığı video ile duyurdu.
Galatasaray Emre Akbaba transferini bu videoyla duyurdu18 Ağustos 2018, Cumartesi
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