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Galatasaray Emre Akbaba transferini bu videoyla duyurdu

18 Ağustos 2018, Cumartesi

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba için Akdeniz ekibiyle anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp aynı zamanda bu transferi yayınladığı video ile duyurdu.

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