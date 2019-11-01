Galatasaray Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle 01.11.2019 20:29

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde yapılan maçlarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 24-5, gol sayılarında da 83-35 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Rizespor ile Süper Lig'de yaptığı son maçlarda oldukça zor galip geliyor. Galatasaray Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Galatasaray - Rizespor maçı saat kaçta başlayacak? Süper Lig'de geride kalan karşılaşmalarda 3 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile toplam 13 puan toplayan Galatasaray karşılaşma öncesi 7. sırada bulunuyor. Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynadığı lig maçlarında sadece tek yenilgi aldı.

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GALATASARAY İLE ÇAYKUR RİZESPOR 37. RANDEVUDA

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde bugün37. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 36 lig maçından 24'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 83 golüne, yeşil-mavililer 35 golle karşılık verebildi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Rize'de oynanan müsabakayı Galatasaray, son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.

GALATASARAY KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de yaptığı son maçlarda oldukça zor galip geliyor.

Ligde rakibiyle yaptığı son 10 maçtan sadece 3'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

RİZESPOR DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI

Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynadığı lig maçlarında sadece tek yenilgi aldı.

İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 18 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 13'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.

İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 44 golüne, Rizespor 13 golle karşılık verdi.

Galatasaray, İstanbul'daki 18 lig maçının tamamında gol atarken, 9'unda kalesini gole kapadı.