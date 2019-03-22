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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den A Spor'a CAS açıklaması

22.03.2019 19:48

Galatasaray'a CAS'tan müjdeli haber geldi! Galatasaray, CAS'a yapılan itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının geçerliliğini sürdüreceğini KAP'a bildirdi. Konuyla ilgili ilk açıklamaları Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz A Spor canlı yayınında yaptı.


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