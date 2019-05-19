Galatasaray – Başakşehir maçı canlı anlatım (19 Mayıs Galatasaray - Başakşehir canlı yayın) 19.05.2019 13:44

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Başakşehir maçıyla devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Galatasaray, en güçlü rakibi Başakşehir'i ağırlayacak. Galatasaray - Başakşehir maçı canlı anlatımı ile bu sayfada yayınlanacak. Şampiyonluk yolunda kıyasıya bir yarış içinde yer alan Galatasaray ile Başakşehir kozlarını Aslantepe'de paylaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak Galatasaray - Başakşehir mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Galatasaray - Başakşehir maçı Bein Sport1'den canlı, naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından taktik idman yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, antrenmandan önce teknik direktör Fatih Terim'i ziyaret ederek, yarınki karşılaşma için başarılar diledi.

BAŞAKŞEHİR'DE MAÇA HAZIR

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

ŞAMPİYON BELLİ OLACAK

Akşam 19.00'da başlayacak mücadeleyi iki takımdan birinin kazanması durumunda şampiyon belli olacak. Galatasaray kazanırsa ligde 22. şampiyonluğunu elde edecek, Başakşehir kazanırsa ilk kez şampiyonluk ipini göğüslemiş olacak. Eğer maç berabere biterse heyecan son haftaya kadar sürecek.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: beIN SPORTS HD&4K

SAAT: 19.00

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, İrfan, Mossoro, Visca, Robinho, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı