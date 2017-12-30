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Futbolcu saldırganlar kameralara yakalandı

30 Aralık 2017, Cumartesi
Avrupa'da camilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Saldırganın bu kez birinci futbol liginde oynayan bir futbolcu olduğu tespit edildi. Irkçı saldırganlar, güvenlik kamerasına yakalandı.
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