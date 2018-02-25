Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş ile ilgili iddialara ateş püskürdü. İşte Başkan Orman'ın o açıklamaları.
''BEŞİKTAŞ SÖZDE YENİ HOCA ARIYORMUŞ''
''Beşiktaş sözde yeni hoca arıyormuş. Yahu biz sözleşmemiz devam ederken hangi hocayla yolları ayırdık? Şenol hocamızla daha geçenlerde 2 yıllık sözleşme imzaladık. Ayıptır yahu!'' diye konuştu.
Fikret Orman'dan flaş Şenol Güneş açıklaması24 Şubat 2018, Cumartesi
Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş ile ilgili iddialara ateş püskürdü. İşte Başkan Orman'ın o açıklamaları.
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Yaşlı adamlar yüksek maliyet son alıcı bir sürü oyuncu alınmış sahada yok kişilerin geleceği değil kulüplerin geleceği önemli yetimlerin hakkı fazla fazla yabancılara verilmesi artık can sıkıyor hoca ben istemedim vida mitroviçten kötü diyor niye alıyorsunuz
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