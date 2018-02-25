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'dan flaş açıklaması

24 Şubat 2018, Cumartesi

Toplantısı'nda konuşan Kulübü Başkanı , ile ilgili iddialara ateş püskürdü. İşte Başkan Orman'ın o açıklamaları.

''BEŞİKTAŞ SÖZDE YENİ HOCA ARIYORMUŞ''
'' sözde yeni hoca arıyormuş. Yahu biz sözleşmemiz devam ederken hangi hocayla yolları ayırdık? Şenol hocamızla daha geçenlerde 2 yıllık sözleşme imzaladık. Ayıptır yahu!'' diye konuştu.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Başaran Başaran

Yaşlı adamlar yüksek maliyet son alıcı bir sürü oyuncu alınmış sahada yok kişilerin geleceği değil kulüplerin geleceği önemli yetimlerin hakkı fazla fazla yabancılara verilmesi artık can sıkıyor hoca ben istemedim vida mitroviçten kötü diyor niye alıyorsunuz

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 24.02.2018 18:14
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