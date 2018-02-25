Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş ile ilgili iddialara ateş püskürdü. İşte Başkan Orman'ın o açıklamaları.



''BEŞİKTAŞ SÖZDE YENİ HOCA ARIYORMUŞ''

''Beşiktaş sözde yeni hoca arıyormuş. Yahu biz sözleşmemiz devam ederken hangi hocayla yolları ayırdık? Şenol hocamızla daha geçenlerde 2 yıllık sözleşme imzaladık. Ayıptır yahu!'' diye konuştu.