Fikret Orman'dan Cenk için bomba açıklama: "35 milyon Euro..." . 03 Ocak 2018, Çarşamba

Orman: "Cenk'e 35 milyon € teklif ettiler!"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, golcü futbolcuları Cenk Tosun için İngiliz ekibi Everton ile görüşmelerin sürdürdüğünü belirterek, "İstediğimiz şartlar, oyuncumuzun ve bizim lehimize olursa olur" dedi. Orman ayrıca Cenk'e Çin'den 35 milyon Euro teklif geldiği ve bunu gündeme getirmediklerini açıkladı.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hırvat futbolcu Domagoj Vida için düzenlenen imza töreninde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. 'Come to Beşiktaş' sloganın bir dünya sloganı olduğunu söyleyen Orman, "Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil. Biz Vida ile görüşmelere 6 ay evvel başladık. Bir günden yarına olan şeyler değil. İyi şeyler yapamaya gayret içerisindeyiz. Devre arası transfer süreci yeni başladı. Önümüzdeki günlerde neler olacak göreceğiz" diye konuştu.



"Cenk'e Çin'den 35 milyon Euro teklif geldi"



Cenk'in İngiliz ekibi Everton'a transferinin hatırlatılması üzerine Orman, "Beşiktaş ciddi bir kurum. Bütün hareketleri, adımları ciddiyet üzerine gider. Uluslararası futbol kuralları, ticaret kuralları var. Oyuncularımıza teklif gelmesi normal. Basında okuyorum. Bunların hepsi gerçek dışı. Sözlerimiz aynı ciddiyet içinde. Cenk çok kıymetli bir oyuncu. Cenk'e Everton kulübünün teklifi var. Çin'den 35 milyon Euro teklif geldi. Gündeme getirmedik. Cenk'in geleceği de önemli. Seyahatteydim, Ahmet Nur Çebi görüşmeleri götürdü. Görüşmeler devam ediyor. Sezon sonunda hedeflerimiz var. Oyuncumuzun geleceği de önemli. Sona ulaşmış bir şey yok. İstediğimiz şartlar, oyuncumuzun ve bizim lehimize olursa olur" şeklinde konuştu.