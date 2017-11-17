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FETÖ'cü Enes Kanter'e büyük tepki

16 Kasım 2017, Perşembe
ABD'de yayınlanan Undisputed programında konuşan eski Amerikan futbolu oyuncusu Shannon Sharpe, Cleveland Cavaliers-New York Knicks maçında Lebron James ile tartışan FETÖ'cü Enes Kanter'e sert eleştiriler yöneltti.
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