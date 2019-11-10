Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Sloukas Atatürk pankartını tutmadı 10.11.2019 19:57

Basketbol Süper Lig'inde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Maç öncesi 10 Kasım nedeniyle sahaya "81. yılında Atamızı özlem ve saygı ile anıyoruz" Fenerbahçe'de Yunan basketbolcu Sloukas'ın pankartı tutmaması dikkat çekti.

Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşandı. "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart ile sahaya çıkan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ı çıktı 84-80 mağlup etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Atatürk'ü anmak için yapılan pankarta Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ın dokunmaması ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan videonun altına yorum yapan basketbolseverler, "Sloukas neden tutmuyor?" şeklinde yorumlarda bulundu.

SLOUKAS'TAN AÇIKLAMA

Mücadele öncesinde takımın sahaya Atamızın aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü adına 10 Kasım pankartıyla çıktığı bölümde kendisinin bilinçli olarak pankartı tutmadığına yönelik yorumlarla ilgili Sloukas, "Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." dedi.