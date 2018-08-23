Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey İstanbul'a geldi

Slimani'nin ardından forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe, İsviçleri Michael Frey ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi. Kanarya'nın, bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve 4 yıllık anlaşma sağladığı İsviçreli forvet Michael Frey İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey İstanbul'a geldi23 Ağustos 2018, Perşembe
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