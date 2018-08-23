Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey İstanbul'a geldi 23 Ağustos 2018, Perşembe

Slimani'nin ardından forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe, İsviçleri Michael Frey ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi. Kanarya'nın, bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve 4 yıllık anlaşma sağladığı İsviçreli forvet Michael Frey İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler