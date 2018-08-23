Yol Durumu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michael Frey İstanbul'a geldi

23 Ağustos 2018, Perşembe

Slimani'nin ardından forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe, İsviçleri Michael Frey ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi. Kanarya'nın, bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve 4 yıllık anlaşma sağladığı İsviçreli forvet Michael Frey İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Spor Videoları